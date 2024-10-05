NY株式4日（NY時間13:01）（日本時間02:01） ダウ平均42194.70（+183.11+0.44%） ナスダック18070.49（+152.02+0.85%） CME日経平均先物39720（大証終比：+1160+2.93%） 欧州株式4日終値 英FT100 8280.63（-1.89-0.02%） 独DAX 19120.93（+105.52+0.55%） 仏CAC40 7541.36（+63.58+0.85%） 米国債利回り 2年債 3.911（+0.206） 10年債3.969（+0.123） 30年債4.253（+0