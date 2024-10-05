ドジャースがパドレスとの地区シリーズ（５回戦制）を前にドジャースタジアムで２夜連続で決起集会を開いたことが３日（日本時間４日）、分かった。ミゲル・ロハス内野手がチーム練習で明かした。一丸ムードが高まった中、大谷翔平選手（３０）はこの日、変則ルールの紅白戦に３日連続で出場し、山本由伸投手（２６）はパドレスとの第１戦での先発に変更された。またナ・リーグのワイルドカードシリーズ（３回戦制）第３戦がミル