ＮＹ時間の昼に入ってドル円は買いが続いており、一時１４９円台を付ける場面が見られた。この日発表の９月の米雇用統計が想定外に強い内容となったことを受けて、ＦＲＢの大幅利下げ期待が後退。短期金融市場では１１月のＦＯＭＣでの大幅利下げの可能性を無しと見ており、０．２５％ポイントの通常利下げを確実視している状況。 ドル円は完全にリバウンド相場を形成しており、目先は心理的節目の１５０円を回復し、２００