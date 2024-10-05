5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比970円高の3万9530円と急騰。日経平均株価の現物終値3万8635.62円に対しては894.38円高。出来高は1万5218枚となっている。 TOPIX先物期近は2753.5ポイントと前日比63ポイント高、TOPIXの現物終値比は59.43ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 395