ロシアのプーチン政権はアフガニスタンの実権を握るイスラム主義組織「タリバン」について、「テロ組織」の指定を近く解除する見通しです。国営メディアが報じました。タス通信は4日、アフガニスタンで2021年に実権を掌握したイスラム主義組織タリバンの「テロ組織」指定解除について、「最高レベルですでに決定済みだ」と関係者が明らかにしたと報じました。ロシアのアフガニスタン担当大統領特使のザミール・カブロフ氏に