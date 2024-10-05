西武の渡辺久信監督代行兼ゼネラルマネジャー（GM、59）と松井稼頭央監督（48）が、今季限りで退団する見込みであることが4日、分かった。【写真】高校時代は無名→球速150キロドラ1投手に成長させた目標と意図西武は今季途中、成績不振による松井監督の休養を発表。セ・パ交流戦から渡辺GMが監督代行を兼務するも立て直せず、3年ぶりのリーグ最下位が確定している。渡辺氏は1984年にドラフト1位で西武入りし、3度の最多勝