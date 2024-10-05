日本維新の会の馬場伸幸代表は4日、党員資格停止中の足立康史衆院議員の選挙区（衆院大阪9区）について、地元からの要望を理由に「（別の）公認候補を立てることになる」と明言した。足立氏は4月の衆院補選で、候補者の記事を載せた機関紙の街頭配布を問題視すると、党は「SNSで批判を繰り返した」などとして、党員資格停止6カ月の処分を下した。処分期間中に次期衆院選が行われる見通しで、足立氏は無所属で出馬する意向。馬場氏