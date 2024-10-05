［４日ロイター］ - ウクライナのゼレンスキー大統領は４日、同国軍が８月に越境攻撃を開始したロシア西部クルスク州に隣接する北部スムイ州を訪問した。ゼレンスキー氏はシルスキー総司令官と共に訪問。「クルスク州への越境攻撃は戦略的なもので、ウクライナのパートナー国が一段と断固とした姿勢でロシアに圧力をかける動機につながった」とし、「新たな軍事支援の確保に貢献した」と述べた。