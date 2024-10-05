NY株式4日（NY時間12:14）（日本時間01:14） ダウ平均42120.27（+108.68+0.26%） ナスダック18020.88（+102.41+0.57%） CME日経平均先物39645（大証終比：+1085+2.75%） 欧州株式4日GMT16:14 英FT100 8280.63（-1.89-0.02%） 独DAX 19120.93（+105.52+0.55%） 仏CAC40 7541.36（+63.58+0.85%） 米国債利回り 2年債 3.897（+0.192） 10年債3.958（+0.112） 30年債4.247