パドレスはドジャースと5日（日本時間6日）から対戦する地区シリーズで、第1戦は今季14勝のシース、そして第2戦はダルビッシュの先発が球団公式サイトで公表された。ダルビッシュは「サンディエゴとしてLAに勝つのは凄く大きなこと。自分たちは勢いがある。倒せるように頑張りたい」と燃えている。レギュラーシーズンではド軍に8勝5敗と勝ち越し。マスグローブは故障で離脱も、投手陣の層は厚い。