ドジャースのフリードマン編成本部長は、ロッテ・佐々木が1失点完投、10奪三振と好投した1日の楽天戦（楽天モバイル）を来日して直接視察したことについて「ピッチウェル（いい投球だった）」と語った。その後は「今は土曜日（地区シリーズ）に向けて集中している」とはぐらかしたが、日本でおいしかった食べ物として「アメージング・スシ（寿司がおいしかった）」と答え、報道陣を笑わせた。