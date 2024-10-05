メジャー7年目で初のポストシーズン（PS）に臨むドジャース・大谷は、シミュレーテッド・ゲーム（実戦形式の打撃練習）に取り組んだ。1打席目は22年に16勝を挙げ、右肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）から復帰を目指す右腕ゴンソリンの変化球を打ち損じて二ゴロに倒れ、2打席目は左腕ロブレスキの変化球に空振り三振を喫した。9月29日のレギュラーシーズン最終戦後に「気持ちを切らさずにその間の日を過ごしていきた