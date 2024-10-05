ドジャースの山本由伸投手（26）がパドレスと戦う地区シリーズ（5回戦制）で当初先発予定だった第2戦から、1日前倒して5日（日本時間6日午前9時38分開始）の第1戦に変更になった。3日（同4日）、アンドルー・フリードマン編成本部長（47）が明かした。中5日で11日（同12日）の第5戦の登板を可能とする措置で、急転してポストシーズン（PS）の「開幕投手」を務めることになった。気温30度まで上昇したロサンゼルスの日差しの下