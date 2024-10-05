右足首の捻挫でレギュラーシーズン最後の3試合を欠場したドジャースのフリーマンは別メニュー調整ながら、シミュレーテッド・ゲームでは打席に立ち、左邪飛だった。一塁の守備には就かず、代わってマンシーが守った。フリードマン編成本部長は「今日は大事なテストの日だが、毎日少しずつ良くなっている」と状態について説明した。