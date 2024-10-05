日本産の酒への人気が高まっているイギリス・ロンドンで日本酒やビール、ウイスキーなどを紹介する大規模なイベントが催されました。NNNロンドン鈴木あづさ記者「今年初めて開催されたこちらのイベント。日本産のビールやウイスキー、焼酎、ワインなどが200種類以上集められています」イベントでは和太鼓や現代舞踊が披露され、従来の日本酒のイメージを覆すスタイリッシュな演出が訪れた人の目を引いていました。イベントに参加