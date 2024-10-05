＜aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」＞が10月3日、10月4日の東京・Zepp Hanedaよりスタートした。初日の公演でaikoは、「みんな久しぶり！＜Love Like Rock＞はライブハウスでギュッてなるライブ、懐かしい。きてくれて本当に嬉しいです！最後まで楽しんでください！よろしくお願いします！」と話し、「＜Love Like Rock＞を開催しますって発表したときに、やばい筋トレしなきゃ！って書いてる人がいて嬉しかったです