<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>が10月3日、10月4日の東京・Zepp Hanedaよりスタートした。初日の公演でaikoは、「みんな久しぶり!<Love Like Rock>はライブハウスでギュッてなるライブ、懐かしい。きてくれて本当に嬉しいです!最後まで楽しんでください!よろしくお願いします!」と話し、「<Love Like Rock>を開催しますって発表したときに、やばい筋トレしなきゃ!って書いてる人がいて嬉しかったです