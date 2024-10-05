SNSでは『しまむら』のアイテムを上下に取り入れた【上下しまむら】というハッシュタグ付きのスタイリングが多数投稿され、注目度の高いキーワードなんだそう。そこで今回は、ftnアイコンの着こなしから40・50代がマネしやすそうな、オシャレで大人っぽい「秋コーデ」をご紹介。コーデ組みに困ったときの参考にしてみて。 ゆるめジーンズに華やかジレ投入で大人コーデ インフルエンサ