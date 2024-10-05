ミャオ族集落に広がる昼夜それぞれの風景中国貴州省【新華社黔東南10月4日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州にある西江千戸苗寨は世界最大のミャオ族集落で、約千世帯6千人余りが住む。斜面に伝統的な高床式建築「吊脚楼」が並び、屋根瓦と木の壁が風情を醸し出す。日が暮れて家々に明かりがともると、川の水が光を映しながら波打ち、山々の闇が際立って、一層幻想的な雰囲気となる。（記者/劉勤兵、李