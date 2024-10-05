秋の田園風景の中でランニング大会中国・武夷山市9月28日、ランニング大会に臨む参加者たち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山10月4日】中国福建省武夷山市興田鎮南源嶺村でこのほど、地元で新たに開通した遊歩道、崇陽渓漫遊道を使ったランニング大会が行われた。千人以上が参加し、爽やかな空気と美しい田園風景を満喫しながら8キロのコースを走った。運動会やグルメ大会、マルシェ、パフォーマンスなどのイベン