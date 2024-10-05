アイドルグループ日向坂46の四期生全員が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』が2024年10月25日（金）に全国公開となる。アイドルデビューからわずか2年の四期生たちにとって、本作は映画初出演となる。演技初挑戦の11人がメインキャストとして大抜擢され、東京を訪れた修学旅行生を等身大に演じる。 主演として映画を引っ張っていくのは、今年（2024年）5月に発売されたシングル楽曲「君はハニ&#12