プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鯛のゴマダレ丼」 「インゲンとジャコの麺つゆ和え」 「蒸しカボチャのカレーマヨ」 「豚肉とキノコのみそ汁」 の全4品。 薬味が大活躍の和食メニューです。【主食】鯛のゴマダレ丼 鯛を特製のゴマダレにサッと浸けて、卵黄を崩しながらいただきます。 ©Eレシピ 調理時間：3分+漬ける時間 カロリー：624Kcal レシピ制作：料理研究家、フー