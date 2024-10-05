ＥＵの対中国ＥＶ追加関税案に断固反対中国商務部中国商務部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京10月4日】中国商務部の報道官は4日、欧州連合（EU）欧州委員会が中国製電気自動車（EV）に対する反補助金調査に基づき提出した追加関税案をEU加盟国が支持したことを受け「断固として反対する」と表明した。その上で、EU側が引き続き交渉を通じて問題を解決する政治的意思を表明したことにも留意しているとし、双方の専門