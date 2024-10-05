岐阜県多治見市出身のボクシング・田中恒成選手が10月14日に控える初防衛戦に向けて意気込みを語りました。 【写真を見る】「スピード活かしたボクシングでKOしたい」ボクシング田中恒成選手が初防衛戦に向け意気込み語る 多治見市出身で、4階級制覇の世界王者・田中恒成選手が4日、畑中ジムで練習を公開しました。持ち味のスピードに磨きをかけたといい、スーパーフライ級での初防衛戦に向けて順調な仕