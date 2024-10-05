ナポリのFWロメル・ルカクがベルギー代表から漏れているのは本人の意向のようだ。イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じている。ルカクは先月の代表戦に続き、今月行われるUEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むメンバーからも漏れていた。その理由について『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は新天地のナポリに馴染む時間を優先するためとし、2025年3月まで代表招集は見送って欲しいとベルギーサッカー協会(KBVB)に伝え