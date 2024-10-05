札幌市中央区で2024年10月4日午後8時40分ごろ、シカが道路を横断する様子をカメラがとらえました。夕方に出没したシカと同一個体とみられています。「あれ、シカじゃない？」４日午後8時40分ごろ、札幌市中央区北１西６で、シカが道路を横断し走り去る姿をカメラがとらえました。シカを目撃した人は（埼玉からの観光客）「すごい勢いで走っていて近く通ってびっくりした」「車くらい早かった」警察によりますと、夜に目撃されたシ