国会で初の所信表明演説に臨んだ石破首相。新たな経済政策も示されました。「まずは政治資金問題などを巡り、国民の政治不信を招いた事態について深い反省とともに触れなければいけない」と、反省から始まった石破首相の所信表明。石破首相：私は、ルールを守る、日本を守る、国民を守る、地方を守る、若者・女性の機会を守る。石破首相は政治資金の使い道などについて、「透明性を持って国民に公開することを確立しなければならな