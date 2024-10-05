ボートレース蒲郡の「幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース」は４日、準優勝戦が行われた。高野哲史（３５＝兵庫）は６号艇で出走の準優９Ｒ、進入で内に動いてダッシュの４コースを選択。１Ｍ最内を差して２着に食い下がり優出を決めた。「ピット離れを意識した調整をしてうまくいった。ずっと着順以上の手応えはあったけど、レースの流れが悪かったりしたので…。機勝率ほどではないけど、中堅ちょいはある。優勝戦も同じセ