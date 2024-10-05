NY株式4日（NY時間11:17）（日本時間00:17） ダウ平均42077.42（+65.83+0.16%） ナスダック18034.71（+116.24+0.65%） CME日経平均先物39640（大証終比：+1080+2.74%） 欧州株式4日GMT15:17 英FT100 8294.95（+12.43+0.15%） 独DAX 19131.85（+116.44+0.61%） 仏CAC40 7564.00（+86.22+1.15%） 米国債利回り 2年債 3.886（+0.181） 10年債3.948（+0.102） 30年債4.237