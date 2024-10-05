【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「GReeeeNとしてダンジョンで戦ってたら、“GRe4N BOYZ”へと進化いたしました 笑」（GRe4N BOYZ） GReeeeNからあらたなアーティスト名での活動を発表し、大きな注目を集める4人組ボーカルグループGRe4N BOYZ。そんなGRe4N BOYZが、新曲「少年」を10月5日に配信リリースした。 「少年」は、10月4日より放送が開始された、TVアニメ『ダンジョンに出会いを求め