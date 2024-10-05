［４日ロイター］ - 米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は４日、この日発表された雇用統計について「素晴らしい」と評価した上で、こうした報告がさらに続けば、米経済が完全雇用と低インフレの状態にあるとの自信が高まるとの見方を示した。ブルームバーグＴＶとのインタビューで語った。それでも、グールズビー氏は、雇用市場は幅広い指標から見て冷え込んでおり、インフレ率が連邦準備理事会（ＦＲＢ）の目標をアンダーシュ