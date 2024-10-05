【一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現】 10月5日 順次発売 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現」を10月5日より順次発売する。価格は1回800円。 本商品は、「遊☆戯☆王」シリーズに登場するキャラクターやモンスターをモチ&#