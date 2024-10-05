【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー装甲響鬼】 2025年4月発送予定 価格：12,100円 プレミアムバンダイ販売商品 「仮面ライダー響鬼」より、仮面ライダー響鬼の最強フォーム「装甲（アームド）響鬼」が「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」が発売される。プレミアムバンダイ販売商品で、発送は2025年4月