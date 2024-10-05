2014年10月5日、ニコニコ動画に投稿された『【IA】雨き声残響【オリジナル】』が、本日2024年10月5日で投稿から10周年を迎えました！再生数は累計2,261,485回に達し、動画につけられたコメント数は15,471件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿﻿■投稿者の関連動画『【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】』﻿﻿『DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA』﻿﻿■関連リンク・『【IA】雨