１９４３年：釜関連絡船「崑崙丸」、米国の潜水艦に撃沈され５４４人が死亡１９６２年：エクアドルと国交樹立１９７８年：自然保護憲章を宣言１９８６年：ソウルで開かれていたアジア競技大会が閉幕１９８８年：国会で１６年ぶりに国政監査再開１９９８年：終末論を妄信した牧師一家と信者の計７人が江原道・襄陽で集団自殺２００４年：開城工業団地事業支援団が公式スタート２００７年：米国産牛肉から特定危険部位の背骨が見つか