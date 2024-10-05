［ローマ４日ロイター］ - 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が４日発表した９月の世界食料価格指数は１２４．４と、８月の１２０．７から上昇した。砂糖の価格高騰を背景に２０２３年７月以来の高水準となり、伸びは１年６カ月ぶりの大きさだった。前年同月比で２．１％上昇した。ＦＡＯによると、砂糖価格指数は前月比で１０．４％大幅上昇した。ブラジルでの収穫見通しの悪化と、インドでのエタノール生産におけるサトウキビ