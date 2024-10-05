巨人・菅野智之投手（３４）がメジャーリーグに挑戦すると米メディア「ＥＳＰＮ」が４日に報じた。同メディアのジェフ・パッサン記者は「菅野智之、日本人選手としてのキャリアを終えてＭＬＢへ」と題した記事を投稿。「情報筋によると、今冬に海外ＦＡ権を行使してＭＬＢに移籍する予定だという」との予測を明かした。記事内では日本人投手が数多く活躍している現在の米球界についても言及。「菅野ら若い世代の優秀な選手の