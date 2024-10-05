【＿＿から愛をこめて】 著者：紺屋一 集英社 夜のお店に通う「スズキ」。その店で働くせつこから、同伴中に「これから沖縄にいきませんか」と、突然の提案をされる。そして、彼女から沖縄行きのチケットを渡され、沖縄にいる彼女の息子の様子を見てきて欲しいというのだ。 本作「＿＿から愛をこめて」は、紺屋一氏の短編作品で、「少年ジャンプ＋」にて2