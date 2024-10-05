10月5日 連載開始 viviONは、鈴生文氏によるマンガ「マキちゃんの『駄』青春」の独占先行配信をマンガアプリ「comipo」、及び電子コミックWEBサービス「DLsite comipo」にて10月5日に開始した。 本作は、廃部寸前の演劇部室で繰り広げられるゆるギャグ部活マンガ。10月5日より隔週連載される。 □DLsite comipo「マキちゃんの『駄』青春」のページ ※初回第2話配信、冒頭3話無料