【「聖なる乙女と秘めごとを」全話無料キャンペーン】 期間：10月5日～10月11日 講談社は、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の無料公開キャンペーンを実施する。期間は10月5日から10月11日まで。 本キャンペーンは、「聖なる乙女と秘めごとを」のコミックス第1巻が10月18日に発売されることを記念し、最新話を除く