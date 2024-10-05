【ニューヨーク時事】プロ野球巨人の菅野智之投手が、今オフに海外フリーエージェント権を行使して米大リーグ移籍を目指す見込みだと、４日にスポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）が報じた。今月１１日に３５歳となる菅野は今季１５勝３敗、防御率１．６７の好成績をマークし、巨人の４年ぶりのセ・リーグ制覇に貢献した。