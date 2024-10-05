5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比860円高の3万9420円と急騰。日経平均株価の現物終値3万8635.62円に対しては784.38円高。出来高は1万2422枚となっている。 TOPIX先物期近は2746ポイントと前日比55.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.93ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 394