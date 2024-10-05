◆10月5日生まれの著名人◆西岡徳馬（46年＝俳優）辺見マリ（50年＝女優）黒木瞳（60年＝女優）酒井雄二（72年＝ゴスペラーズ）福徳秀介（83年＝ジャルジャル）小野賢章（89年＝俳優）井口理（93年＝King Gnu）前田美月（98年＝タレント）