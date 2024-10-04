上海市とＢＲＩＣＳの貿易額、１〜８月は９・７％増上海港羅芤コンテナターミナル第1期プロジェクトのふ頭で稼働するガントリークレーン。（8月7日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海10月4日】中国上海税関はこのほど、同市の1〜8月の主要新興国で構成するBRICSとの貿易額が前年同期比9.7％増の2684億6千万元（1元＝約21円）に達し、同市貿易総額の9.6％を占めたと発表した。輸出は16.4％増の1175億元、輸入は5.0％増の