巨人の菅野智之投手【ニューヨーク共同】プロ野球巨人の菅野智之投手（34）が今オフ、海外フリーエージェント（FA）権を行使して米大リーグ移籍を目指す意向だと4日、スポーツ専門局ESPN（電子版）が伝えた。菅野は2020年シーズン終了後にポスティングシステムでメジャー移籍を目指したが、契約合意しなかった。菅野は神奈川・東海大相模高から東海大を経て13年にドラフト1位で巨人に入団。14年にセ・リーグ最優秀選手（MVP）