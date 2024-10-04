【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比162.56ドル高の4万2174.15ドルを付けた。朝方発表された9月の米雇用統計は、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数が前月から25万4千人増となって市場予想を大幅に上回り、失業率も4.1％と前月から改善した。米経済が堅調との安心感が広がり、買い注文が先行した。