【北京時事】中国商務省は４日、報道官の談話を出し、欧州連合（ＥＵ）加盟国が中国製電気自動車（ＥＶ）への関税引き上げを支持したことに「断固反対する」と反発した。関税引き上げは「不合理で保護主義的な手法」と非難した。談話では、これまでの欧州側との協議で、中国は「オープンで協力的な姿勢と最大限の柔軟性を示してきた」と主張。「中国企業の利益を守るため、あらゆる措置を講じる」と対抗する構えを見せた。一