元阪神の亀山つとむ氏（55）が、高橋慶彦氏（67）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。阪神時代の盟友である新庄剛志日本ハム監督について語った。阪神に新風を吹き込んだ亀山氏と新庄氏の活躍は「亀新フィーバー」と呼ばれた。当時、島野育夫外野手守備コーチから常に守備のことを話し合うように求められていた。ポジショニング、風、フェンスの登り方など外野を守る方法について2人でいろいろ考えた。亀山氏は「そ