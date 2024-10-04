中国海軍病院船「平和の方舟」、ガボン訪問終えカメルーンへ9月29日、リーブルビルで医療サービスを提供する中国海軍病院船「平和の方舟」の医療スタッフ。（リーブルビル＝新華社配信/劉志磊）【新華社リーブルビル10月4日】海外医療支援任務「和諧使命−2024」を遂行中の中国海軍病院船「平和の方舟」が3日午前10時ごろ、ガボンへの再訪問を無事終え、同国のオウェンド港を出港し、9カ所目の訪問先となるカメルーンに向かった