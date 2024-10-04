LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「週末72時間タイムセール」を10月4日正午から7日正午まで開催している。いずれもポイントを即時利用した場合、サンシャインシティプリンスホテル（2名素泊まり）が17,563円から、JRイン札幌（2名朝食付）が6,882円から、ホテルJALシティ長野（2名素泊まり）が8,240円から、トラベロッジ本町大阪（2名朝食付）が8,456円から、EN HOTEL Hiroshima（2名素泊ま