米子空港の「LOUNGE DAISEN」は、コリンソン・グループの共通ラウンジ利用サービス「Priority Pass（プライオリティ・パス）」に対応した。当日出発の搭乗券と海外発行のプライオリティ・パスを提示した人が利用できる。場所は2階出発ゲート横。営業時間は始発便の1時間前から国内線最終出発便搭乗案内まで。アルコール飲料と一部の軽食の注文は別途料金がかかる。